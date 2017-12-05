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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۱۶

رئیس صنعت، معدن و تجارت جم خبر داد

رشد ۳۵ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن شهرستان جم

رشد ۳۵ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن شهرستان جم

بوشهر - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جم از رشد ۳۵ درصدی سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن شهرستان جم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسینی عصر سه‌شنبه در نشست بررسی موانع و مشکلات طرح‌های تولیدی اظهار داشت: به منظور حمایت از تولید و اتشغال برنامه‌های خوبی داریم و طرح‌های متنوعی در شهرستان جم اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: در هشت ماهه اول سال جاری تعداد هفت جواز تاسیس و یک فقره پروانه بهره‌برداری معدن مخلوط با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۱۴۶.۳۴۱ میلیون ریال با اشتغال‌زایی ۶۳ نفر صادر شده است.

حسینی بیان کرد: طرح‌های مذکور که بیشتر در حوزه فعالیت ساخت انواع محصولات پلاستیکی، کالاهای بتونی، سیمانی، ساخت سایر محصولات فلزی و تولید انواع محصولات و ظروف پلیمری، مصنوعات چوبی و مبلمان است، به صورت مستمر توسط این اداره پیشرفت فیزیکی و فعالیتشان پایش می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جم تاکید کرد: این طرح‌ها از پیشرفت فیزیکی ۷۰ تا ۹۰ درصدی برخوردارند.

وی ادامه داد: در نشست‌های بررسی موانع و مشکلات طرح‌های تولیدی با دستگاه‌های ذی‌ربط ابراز امیدواری کرد که همه این طرح‌ها تا پایان سال به مرحله تولید برسد.

کد مطلب 4164396

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