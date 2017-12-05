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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۳۷

جام جهانی تکواندو - ساحل عاج؛ 

پیروزی دانشگاه آزاد مقابل چین در گام نخست 

پیروزی دانشگاه آزاد مقابل چین در گام نخست 

تیم تکواندو دانشگاه آزاد نماینده ایران در جام جهانی کار خود را با پیروزی آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات امروز سه شنبه ۱۴ آبان ماه با حضور ۸ تیم دعوت شده از سوی فدراسیون جهانی آغاز شد.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نماینده ایران که با تیم‌های ساحل عاج، چین و نیجر در گروه دوم قرار گرفته، در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی ۵۸ بر ۵۱ برابر چین به پیروزی دست یافت.

سروش احمدی، هادی تیران ولی پور، سید حسین احسانی، مهدی خدابخشی، سعید رجبی و عرفان ناظمی ترکیب تیم دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نماینده ایران در این رقابت ها تشکیل دادند.

نمایندگان کشورمان در ادامه باید با تیم‌های نیجر و ساحل عاج مبارزه کنند.

کد مطلب 4164406

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