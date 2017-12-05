پیروزی دانشگاه آزاد مقابل چین در گام نخست 

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات امروز سه شنبه ۱۴ آبان ماه با حضور ۸ تیم دعوت شده از سوی فدراسیون جهانی آغاز شد.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نماینده ایران که با تیم‌های ساحل عاج، چین و نیجر در گروه دوم قرار گرفته، در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی ۵۸ بر ۵۱ برابر چین به پیروزی دست یافت.

سروش احمدی، هادی تیران ولی پور، سید حسین احسانی، مهدی خدابخشی، سعید رجبی و عرفان ناظمی ترکیب تیم دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نماینده ایران در این رقابت ها تشکیل دادند.

نمایندگان کشورمان در ادامه باید با تیم‌های نیجر و ساحل عاج مبارزه کنند.