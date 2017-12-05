امیر کویت: اقدامات ایران در منطقه مغایر با قانون بین المللی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت در سخنانی در سی هشتمین نشست شورای همکاری خلیج فارس گفت: حل بحران یمن از راه سیاسی و طبق اصول بین المللی است.

وی افزود که چهار دهه از اقدام مشترک در شورای همکاری خلیج فارس می گذرد و هنوز کار زیادی باقی است.

امیر کویت بر ضرورت اصلاح اساسنامه شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد و افزود: جامعه بین المللی دستاوردهایی را در زمینه مقابله باتروریسم در عراق و سوریه به دست آورده است. ما موفق به آرامش در سایه اختلافات اخیر شدیم و این نقش را ادامه می دهیم.

وی در ادامه مدعی شد: اقدامات ایران در منطقه مغایر با قانون بین المللی است و ایران باید به حاکمیت کشورها احترام بگذارد و در امور داخلی آن دخالت نکند. هنوز تعامل جمهوری اسلامی ایران در منطقه مغایر قواعد روابط بین المللی که قانون بین المللی آن شکل می دهد شامل حسن همجواری و احترام حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آن است. آنچه نگرانی بزرگی برای ما ایجاد می کند این است که منطقه تا زمانی که پایبندی کامل به این اصول نباشد روی ثبات نخواهد دید.

امیر کویت از تلاش ها برای اصلاح اساسنامه شورای همکاری که گونه ای که امکان حل مشکلات ونزاع ها را بدهد خبر داد و گفت: باید سازوکاری مشخص ایجاد شود که که امکان حل نزاع ها را بدهد و تضمین هایی در زمینه پایبندی به اساسنامه ایجاد کند و اینکه ما به یکدیگر احترام بگذاریم و به سطحی برسیم که با چالشهای منطقه ای و بین المللی مقابله کنیم.