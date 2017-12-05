کمک ایران به ما موجب تحکیم روابط بین دو کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، فهد محمد العطیه، سفیر قطر در روسیه اعلام کرد: بعد از تحریم تحمیلی توسط بعضی از کشورهای عربی هیچ راه خروجی برای قطر باقی نماند مگر راهی که تهران، آن را از طریق گذرگاه های دریایی و هوایی خود فراهم کرد. به همین خاطر این یک امر طبیعی است که پیوند روابط بین قطر و ایران محکم تر شود.

وی در ادامه تاکید کرد: بعد از بسته شدن راه های دریایی و زمینی و بعد از محروم شدن هواپیماهای قطری از پرواز در آسمان این کشورها، هیچ راهی جز مسیری که جمهوری اسلامی ایران در خلال کریدور دریایی و زمینی خود فراهم کرد، نبود. به همین خاطر این اقدام می تواند بهترین مدعی برای محکم تر شدن پیوند دو کشور باشد.

گفتنی است، تنش میان قطر با چهار کشور عربی به دنبال آن شدت گرفت که در ۵ ژوئن سال جاری میلادی عربستان، بحرین، امارات و مصر روابط دیپلماتیک خود با دوحه را قطع و مسیرهای هوائی و دریائی و نیز مسیرهای تبادلات زمینی کشورهای متبوعشان را به روی قطر بستند.