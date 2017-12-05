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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۸

رئیس مرکز فوریت های پزشکی نطنز:

انحراف خودرو در آزادراه نطنز - اصفهان ۳ کشته برجای گذاشت

انحراف خودرو در آزادراه نطنز - اصفهان ۳ کشته برجای گذاشت

نطنز - رئیس مرکز فوریت های پزشکی نطنز گفت: انحراف خودروی پژو پارس در محور آزادراه نطنز - اصفهان سه کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مخلصی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ساعت ۱۷:۵۴ امروز طی تماسی با اتاق فرمان مرکز فوریت های پزشکی شهرستان نطنز و اعلام حادثه، مأموران اورژانس و امداد و نجات در محل حادثه حاضر شدند.

وی تصریح کرد: یک دستگاه خودروی پژو پارس در اثر سرعت بالا در محور آزادراه نطنز - اصفهان از مسیر خود منحرف شده و پس از برخورد با دیوار کنار جاده خودرو دچار آتش سوزی می‌شود.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی نطنز افزود: در این حادثه به دلیل ضربات وارد شده به خودرو سه نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و یک نفر هم مصدوم شد.

وی در پایان گفت: فرد مصدوم که دچار شکستگی شده بود به بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز منتقل شد.

کد مطلب 4164414

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