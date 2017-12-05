دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس خواستار همبستگی کشورهای عربی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، «عبداللطیف الزیانی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد که همکاری برای وحدت و همبستگی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید بیشتر شود.

وی در جریان اولین جلسه سران شورای همکاری خلیج فارس که با غیبت رهبران کشورهای عربستان، امارات، بحرین و عمان برگزار شده بود تأکید کرد که این نشست با هدف همکاری بیشتر کشورهای عربی و به منظور تقویت ارتباطات اعضای شورای همکاری خلیج فارس برگزار شده است.

«صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت سی و هشتمین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را افتتاح کرد و طی سخنرانی افتتاحیه خود از لزوم وجود ساز و کاری برای مقابله با خطر تروریسم و حل و فصل بحران های منطقه سخن گفته بود.

در حالی تمیم بن حمد امیر قطر در نشست مشارکت داشته است که سران کشورهای دیگر در این نشست شرکت نکرده اند.