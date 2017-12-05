ما از اردوغان دستور نمی گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، مقام های رژیم صهیونیستی نسبت به سخنان «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه که امروز در اعتراض به تصمیم ترامپ برای جا به جایی سفارت واشنگتن در سرزمین های اشغالی به بیت المقدس مطرح کرده بود، واکنش نشان دادند.

وزیر سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی امروز طی سخنانی از حق حاکمیت یهودیان بر بیت المقدس سخن گفت.

«اسرائیل کاتز» مدعی شد: ما از رئیس جمهور ترکیه دستور نمی گیریم و تهدیدات وی را نیز به حساب نخواهیم آورد.

وی افزود: در حال حاضر هیچ حرکتی صحیح تر و بهتر از انجام یک اقدام تاریخی در این زمینه نیست.

لازم به ذکر است رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز سه شنبه در پیامی خطاب به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در خصوص تصمیم برای انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس گفت: بیت المقدس خط قرمز مسلمانان است و اگر انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس انجام شود منجر به قطع روابط دیپلماتیک ترکیه با اسرائیل می شود.