«تبریز۲۰۱۸»در کار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نهرین، مدیر انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی عصر امروز در مجتمع فرهنگی و هنری ۲۹بهمن تبریز اظهار کرد: خوشبختانه در مدت اخیر شاهد آن هستیم که استان آذربایجان شرقی در حوزه تئاتر در صدر استان‌های دیگر کشور قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی تئاتر آذربایجان شرقی رشد چشمگیری داشته است، افزود: برای اولین‌بار است که هرشب در تبریز همزمان ۷ نمایش به روی صحنه می‌رود.

وی همچنین درباره ارتقا کیفی نمایش‌های طنز بیان کرد: در گذشته تنها چیزی که مدنظر بود جنبه طنز و خنده‌دار بودن نمایش بود درحالی که اخیرا سعی می‌کنیم همراه با طنز و خنده، نمایشی داستان‌محور را ارائه داده و مخاطب را با شخصیت‌ها همراه سازیم.

نهرین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقادی تند از مسئولان درخصوص کم‌کاری درقبال رویداد «تبریز ۲۰۱۸»، تاکید کرد: تبریز ۲۰۱۸ در کار نیست، اینقدر این رویداد را بزرگ نکنید. کمتر از یک ماه تا آغاز پایتختی گردشگری کشورهای اسلامی توسط تبریز باقی مانده است که معارفه شهردار تبریز دوروز پیش برگزار شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انجمن هنرهای نمایشی استان می‌خواست در تبریز ۲۰۱۸ سهیم باشد ولی هیچکس از ما نظری نپرسید و کمکی نخواست. حتی جشنواره‌ خیابانی تئاتر «تبریزیم» که قرار است به صورت بین‌المللی برگزار شود، بدون اطلاع ما طراحی و اجرا می‌شود.