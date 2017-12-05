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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۴۴

هشدار عراق نسبت به انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی

هشدار عراق نسبت به انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی

نخست وزیر عراق اعلام کرد که کشورش با تلاش آمریکا برای انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس اشغالی مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الیوم السابع»، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق امروز سه شنبه اعلام کرد که دولت او با تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی مخالف است.

نخست وزیر عراق ضمن مخالفت با این اقدام آمریکا نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار داده است.

وی همچنین تأکید کرد که بیانیه اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر در خصوص محاکمه شهروندان عراقی به اتهام های تروریستی بدون ادله صحت ندارد.

حیدر العبادی هم مانند بسیاری از مسئولان جهان عرب و کشورهای اسلامی اقدام واشنگتن برای انتقال سفارت آمریکا به قدس را محکوم کرده است. دولت فلسطین تلاش کرده تا کشورهای عربی و کشورهای اسلامی را وادار کند تا در مقابله با این اقدام آمریکا تحرکاتی داشته باشند.

کد مطلب 4164432

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