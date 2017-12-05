به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حاکم الزاملی رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق از قاچاق داعشی ها پرده برداشت.

وی افزود: برخی در قاچاق داعشی ها از عراق به سوریه یا از سوریه به عراق در ازای دریافت مبالغ مالی بین ۵ تا ۵۰ هزار دلار بر اساس اهمیت فرد تکفیری دست دارند.

الزاملی خواستار تعقیب قاچاقچیان و ارجاع آنها به دستگاه قضایی شد.

وی بیان کرد: قاچاق داعشی ها به طرق مختلف صورت می گیرد از جمله اینکه برخی افراد ضعیف النفس وابسته به دستگاه امنیتی یا وابسته به طرفهای معین این کار را انجام می دهند و یا چوپانها، داعشی ها را قاچاق می کنند. عوامل اطلاعاتی باید فعال شوند و به تعقیب قاچاقچیان بپردازند و آنها را به دستگاه قضایی تحویل دهند زیرا خطر این قاچاقچیان کمتر از داعش نیست.

الزاملی گفت: داعشی ها از عراق به سوریه و سپس ترکیه و یا به شکل مستقیم از عراق به ترکیه قاچاق می شوند اما معمولا به شکل کلی از سوریه و بعد ترکیه و اروپاست. نیروهای امنیتی به دنبال سیطره بر مرزها هستند اما این ماموریت دشوار است زیرا مرزها با سوریه حدود ۶۰۰ کیلومتر است.