خسارت مالی و جانی تاکنون از زلزله لنگرود گزارش نشده است

سیدرضا جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زلزله ای که ساعتی پیش در استان گیلان با مرکزیت لنگرود به بزرگی ۴.۸ ریشتر اتفاق افتاده است خوشبختانه براساس گزارشات رسیده تا به الان هیچ گونه مصدومیتی گزارش نشده است.

وی افزود: این گزارش از طریق دهیاران، شهرداران و بخشداران مناطق مختلف دریافت شده است.

فرماندار لنگرود با بیان اینکه هیج خسارت مالی نیز تاکنون گزارش نشده است، خاطرنشان کرد: مردم باتوجه به تجربیات گذشته در هوای آزاد حضور دارشته و تیم های امدادی و اطلاع رسانی نیز در صحنه حضور دارند.