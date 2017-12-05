موگرینی: پایبندی ایران به برجام ۹ بار تائید شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در کنفرانس خبری مشترک با «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کرد.

موگرینی در ابتدای این نشست اظهار داشت: ما در نشست امروز ۴۲ برنامه مشترک اتحادیه اروپا با ناتو را مورد بررسی قرار دادیم. درباه مبارزه با تهدیدات مشترک میان اروپا و ناتو نیز توافق کردیم.

وی ادامه داد: امروز به شورای اروپا و شورای ناتو پیشهادهای جدیدی را برای تعمیق همکاری های مشترک ارائه کردیم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه اولویت مشترک ما اقدامات مشترک درباره مبارزه با تروریسم و حملات سایبری است، گفت: در تلاشیم تا اختلافات در اروپا را کنار بگذاریم و بر نقاط مشترک تأکید کنیم. به همکاری های مشترک در همه زمینه ها ادامه می دهیم.

در ادامه این نشست استولتنبرگ اظهار داشت: نیاز برای حرکت نیروهای نظامی در اروپا منظور ما از جابجائی نظامی است. کشورهای عضو ناتو پس از پایان جنگ سرد خیلی در موضوع جابه جایی پذیری نیروی های نظامی خود قوی عمل نکردند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص انتقاد از رهبران آمریکا گفت: گابریل هم گفت که قرار نیست با آنها رقابت کنند؛ بلکه می خواهیم همکاری کنیم. البته وجود اختلاف نظر با آمریکا را رد نمی کنیم. علیرغم اختلافات درباره حمایت از همدیگر و دفاع جمعی توافق نظر داریم. باید بگویم که آمریکا حمایت های مالی زیادی از ناتو دارد.

دبیرکل ناتو ادامه داد: آمریکا اروپا را تَرک نکرده؛ بلکه حضور خود در آن را تقویت کرده است. تیلرسون سپر آهنین خود را در این سازمان قرار داده است.

در ادامه این نشست موگرینی اظهار داشت: رابطه ما با آمریکا مشارکت و دوستی است تلاش می کنیم چالش ها را با مشارکت این کشور حل و فصل کنیم.

وی با بیان اینکه تیلرسون پیش از آمدنش به اینجا دیداری سه ساعته با من داشت، گفت: این کاری بود که ترامپ و پنس نیز انجام دادند. مسائل زیادی برای همکاری با یکدیگر وجود دارد، مثل لیبی، کره شمالی، سوریه و مبارزه با تروریسم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: شفاف می گویم که بحث های شفافی نیز با آمریکائی های داشته ایم. تلاش می کنیم از بروز اشتباهات در این راستا جلوگیری کنیم.

موگرینی تاکید کرد: درباره تواقق هسته ای با ایران صریح گفته ایم که این توافق ۹ بار مورد تأئید آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته است. پیام ما به واشنگتن در این خصوص واضح است، از آمریکا و ایران می خواهیم تا نسبت به این توافق پایبند باشند.

وی در ادامه افزود: سایر اعضای اتحادیه اروپا و من شخصاً درباره خروج آمریکا از توافق آب و هوائی پاریس نگران هستیم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه تنها راه صلح و ثبات راه حل دو دولتی میان اسرائیل و فلسطین است، گفت: هرگوننه اقدام آمریکا درباره اورشلیم می تواند غیرمفید تلقی شود.

موگرینی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این موضوع که ۲۳ کشور عضو ناتو از ۲۸ عضو بر سرمایه گذاری مشترک نظامی تأکید کردند، صحیح است؟ اظهار داشت: خیر اینطور نیست. این موضوع برای بهینه سازی فرماندهی نظامی است نه تشکیل یک ساختار نظامی که اتحادیه اروپا را به یک اتحادیه نظامی تبدیل کند. ما به دنبال آن نیستیم؛ تنها به دنبال موضوعات دفاعی هستیم.