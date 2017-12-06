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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۲

فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس:

دانشگاه مذاهب اسلامی در شهرستان گنبدکاووس راه‌اندازی می‌شود

دانشگاه مذاهب اسلامی در شهرستان گنبدکاووس راه‌اندازی می‌شود

گنبدکاووس- فر ماندار ویژه گنبدکاووس گفت: به زودی دانشگاه مذاهب اسلامی در شهر ستان گنبدکاووس راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرمانداری گنبد کاووس، عبدالقدیر کریمی در جلسه هماهنگی بررسی احداث دانشگاه مذاهب اسلامی در شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: مصوب شده تا زمان ساخت ساختمان این دانشگاه ساختمانی از طرف آموزش و پرورش به مدت پنج سال در اختیار دانشگاه مذاهب اسلامی گذاشته شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های زیادی که در حوزه مذاهب وجود دارد و با توجه به وحدت و اتحاد اقوام و مذاهب گوناگون در این شهرستان، راه‌اندازی چنین دانشگاهی در گنبدکاووس از ضروریات استان است.

معاون استاندار گلستان افزود: در حال بررسی هستیم تا بتوانیم زمین مناسبی در شهرستان برای احداث و ایجاد دانشگاه مذاهب اسلامی انتخاب کنیم و تا آن زمان این دانشگاه در مکان موقت اعطا شده از سوی آموزش و پرورش اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه دانشگاه مذاهب اسلامی، در راستای تحقق سیاست نظام جمهوری اسلامی است باید از این ظرفیت برای تاسیس این دانشگاه بهره گرفت.

کد مطلب 4164469

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