به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرمانداری گنبد کاووس، عبدالقدیر کریمی در جلسه هماهنگی بررسی احداث دانشگاه مذاهب اسلامی در شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: مصوب شده تا زمان ساخت ساختمان این دانشگاه ساختمانی از طرف آموزش و پرورش به مدت پنج سال در اختیار دانشگاه مذاهب اسلامی گذاشته شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های زیادی که در حوزه مذاهب وجود دارد و با توجه به وحدت و اتحاد اقوام و مذاهب گوناگون در این شهرستان، راه‌اندازی چنین دانشگاهی در گنبدکاووس از ضروریات استان است.

معاون استاندار گلستان افزود: در حال بررسی هستیم تا بتوانیم زمین مناسبی در شهرستان برای احداث و ایجاد دانشگاه مذاهب اسلامی انتخاب کنیم و تا آن زمان این دانشگاه در مکان موقت اعطا شده از سوی آموزش و پرورش اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه دانشگاه مذاهب اسلامی، در راستای تحقق سیاست نظام جمهوری اسلامی است باید از این ظرفیت برای تاسیس این دانشگاه بهره گرفت.