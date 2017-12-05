آماده باش تیم های امدادی جمعیت هلال احمر گیلان

سیاوش غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شعب جمعیت هلال احمر در چهار شهر لاهیجان، لنگرود و آستانه اشرفیه و رودسر برای اعزام تیم های امدادی به عنوان ارزیاب به مناطق مختلف این شهرها هماهنگی لازم انجام شده است.

وی بابیان اینکه به فرمانداری و بخشداری های این شهرهای نیز هماهنگی لازم صورت گرفته است، افزود: خوشبختانه مورد خاصی مشاهده نشده تنها در شهرهای لنگرود و شفت گزارشی مبنی بر ترک خوردگی برخی منازل شده بود که تیم های ارزیاب به این مناطق اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان خاطرنشان کرد: با توجه به بافت قدیمی این منازل ترک ها مشاهده شده ولی خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده است.

وی در ادامه به هماهنگی های انجام شده با مدیریت بحران استانداری گیلان نیز اشاره و تصریح کرد: در تمام استان آماده باش کامل برقرار است و تیم های واکنش سریع جمعیت هلال احمر نیز به این گونه هستند.

به گفته غلامی در شهرهای لاهیجان و لنگرود نیز دو تیم آماده بوده و در منطقه مستقر هستند، افزود: یکی از درخواست های ما از هم استانی های عزیز حفظ آرامش و خونسردی و همچنین هوشیاری در طول شب است.

وی همچنین از افرادی که تصور می کنند منازل آنها قدیمی بوده و استحکام لازم دربرابر زلزله را ندارد خواست شب را در یک مکان دیگر سپری کرده و یا هوشیار باشند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به تعداد مصدومان این زلزله نیز اظهار کرد: تاکنون براساس گزارش دریافتی از مرکز ۱۱۲ این جمعیت هیچ گزارشی مبنی بر تعداد مصدومان نشده و این امکان وجود دارد که با اورژانس تماس گرفته شده باشد.