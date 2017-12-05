مشهد غرق در نور و شادی ولادت پیامبر مهربانی است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب میلاد حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع) مشهد یکپارچه غرق در نور و شادی است.

زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در این شب فرخنده برای عرض شادباش به حرم امام هشتم(ع) مشرف می شوند.در خیابان های مشهد خصوصا اطراف حرم امام رضا(ع) نیز توسط عاشقان خاندان نبوت و امامت شربت و شیرینی بین مردم توزیع می شود.

همچنین معابر منتهی به حرم مطهر رضوی نیز با چراغ و پرده های رنگی آذین بندی شده است.

به همین مناسب سه شنبه شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حرم مطهر رضوی جشن های باشکوهی برگزار شد.

این مراسم در رواق بزرگ امام خمینی(ره) حرم رضوی با تلاوت کلام الله مجید و قرائت زیارت امین الله آغاز شد و با سرودخوانی، مدیحه سرایی و مولودی خوانی مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) ادامه یافت.