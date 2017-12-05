انشعابات آب تعدادی از فازهای مسکن مهر پردیس تحویل آبفا نشده است

محمد پرورش، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات آب رسانی به مسکن مهر پردیس، اظهار داشت: اقداماتی برای تامین آب بلند مدت مسکن مهر پردیس با کمک شرکت آب منطقه ای تهران در حال اجرا است، اما در حال حاضر و برای وضعیت فعلی ۲ الی ۳ سال آینده پیش بینی هایی انجام شده و طرح های خوبی داریم.

وی افزود: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی را برای این که آب را در اختیار مشترکان قرار دهیم، نداریم، آب رسانی یک سری از فازهای پردیس، به دلیل توافق بین دو تن از وزرا که حدود ۵ سال قبل انجام شد، وظیفه ما نبود و قرار بود، شرکت عمران پردیس اقدامات لازم برای آب رسانی به این فازها انجام داده و سپس تحویل شرکت آب و فاضلاب دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود: فازهایی که مسئولیت آب رسانی آن ها با شرکت آب و فاضلاب استان تهران است، هیچ مشکلی ندارد و اگر جایی مشکل دارد، اعلام کنند و آمادگی ارائه خدمات طی ۲۴ ساعت را داریم، قسمتی از فازهایی که وظیفه شرکت عمران پردیس هنوز تکمیل و تحویل شرکت آب و فاضلاب نشده است، اگر تحویل شود، ما برای تامین و انتقال آب مشکلی نداریم.

وی اضافه کرد: تصفیه خانه ۵۰۰ لیتری پردیس به بهره برداری رسیده است، یک تصفیه خانه ۳۰۰ لیتری دیگر نیز به طور موقت ساختیم و در حال حاضر حتی در تابستان مشکلی نداشتیم و تا زمانی که طرح های بلند مدت ما اجرا شود مشکلی نداریم، اگر در قسمت هایی مردم نیاز به آب و انشعاب آب دارند، اگر مربوط به ما باشد، آماده اجرا هستیم، اما قسمت هایی که بر عهده شرکت عمران پردیس است، باید ابتدا به شرکت آب و فاضلاب استان تهران تحویل شود، که این اقدام هنوز انجام نشده است.