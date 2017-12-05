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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۱۳

درخواست اردن برای جلسه فوری اتحادیه عرب وسازمان همکاری درباره قدس

درخواست اردن برای جلسه فوری اتحادیه عرب وسازمان همکاری درباره قدس

در پی تصمیم احتمالی رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به قدس، اردن تشکیل جلسه اضطراری اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در پی تصمیم احتمالی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به قدس، اردن تشکیل جلسه اضطراری اتحادیه عرب در روز شنبه و سازمان همکاری اسلامی در روز یکشنبه را خواستار شد.

در همین راستا، «ایمن الصفدی» وزیر امور خارجه اردن گفت که کشورش دو اجلاس اضطراری را پیرامون تصمیم احتمالی آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی خواستار خواهد شد.

وی همچنین افزود که این دو اجلاس در سطح وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی پیرامون این اقدام برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4164509

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    نظرات

    • عرب IR ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
      0 0
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      انموقع که باید از حماس وجهاد اسلامی دفاع میکردید نکردید حالا دیگر همه چیز ازدست رفته وشما با رابطه برقرار کردن کشورهای خود از پشت خنجر به پیکره اسلام وارد کردید

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