درخواست اردن برای جلسه فوری اتحادیه عرب وسازمان همکاری درباره قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در پی تصمیم احتمالی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به قدس، اردن تشکیل جلسه اضطراری اتحادیه عرب در روز شنبه و سازمان همکاری اسلامی در روز یکشنبه را خواستار شد.

در همین راستا، «ایمن الصفدی» وزیر امور خارجه اردن گفت که کشورش دو اجلاس اضطراری را پیرامون تصمیم احتمالی آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی خواستار خواهد شد.

وی همچنین افزود که این دو اجلاس در سطح وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی پیرامون این اقدام برگزار خواهد شد.