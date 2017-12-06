به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران با صدور اطلاعیه ای مدارس و مراکز آموزش عالی شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، شادگان، کارون، حمیدیه، باوی، دشت آزادگان، هویزه، هندیجان، امیدیه و رامشیر در روز پنجشنبه را تعطیل اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اخطاریه اداره کل هواشناسی استان خوزستان در خصوص ورزش بادهای قابل ملاحظه تا شدید و انتظار فعال شدن کانون های داخلی و برخاستن گرد و خاک غلیظ از اوایل روز پنجشنبه، ابتدا در مناطق جنوبی و مرکزی استان و سپس از اواسط وقت روز مذکور تأثیر آن بر مناطق شمالی و شمال شرقی استان، همچنین ورود توده وسیع گرد و خاک عراقی و کاهش دید افقی و کیفیت هوا در مناطق غربی و سپس در غالب مناطق استان از اواخر وقت روز پنجشنبه تا اوایل وقت روز جمعه و با عنایت به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، بدینوسیله مهد کودک‌ها، کلیه مقاطع تحصیلی (پیش دبستانی ابتدایی متوسطه) و مراکز آموزش عالی در شهرستانهای اهواز، آبادان، خرمشهر، بندر ماهشهر، شادگان، کارون، حمیدیه، باوی، دشت آزادگان، هویزه، هندیجان، امیدیه، و رامشیر در روز پنجشنبه تعطیل اعلام می شوند.