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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۹

در هفته پژوهش؛

نشست صاحبنظران صنعت و دانشگاه برگزار می شود

نشست صاحبنظران صنعت و دانشگاه برگزار می شود

اولین نشست سالانه مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در هفته پژوهش و فناوری ۲۲ آذرماه برگزار می شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، مصادف با روز پژوهش، فناوری و صنعت در هفته پژوهش صاحب نظران دانشگاهی و صنعتی با هدف آسیب‌شناسی وضعیت ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها، بررسی، تدوین و یکسان‌سازی آئین‌نامه‌ها و قوانین مناسب برپا می شود.

همچنین به اشتراک گذاری تجارب دانشگاه‌ها و مراکز علمی‌ در خصوص گسترش ارتباط با صنعت، بررسی نظرات و پیشنهادات دانشگاهها و دستگاه‌های اجرایی از دیگر اهداف این نشست محسوب می شود.

این نشست با حضور اساتید، صاحبنظران، سیاستگذاران، مدیران و مجریان عرصه علم و فناوری همراه خواهد بود.

همچنین در این نشست پنل تخصصی با عنوان «فرصت های پیش روی کشور در حوزه ارتباط با صنعت و دانشگاه» با حضور معاونان پژوهش و فناوری وزارت علوم و معاونت پژوهشی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی برگزار می شود.

در ادامه از طرحهای صنعتی دانشگاهی برگزیده دستگاه های اجرایی و طرحهای صنعتی برگزیده دانشگاهها و کارفرمایان برگزیده صنعتی تقدیر به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 4164548

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