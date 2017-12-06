نشست صاحبنظران صنعت و دانشگاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصادف با روز پژوهش، فناوری و صنعت در هفته پژوهش صاحب نظران دانشگاهی و صنعتی با هدف آسیب‌شناسی وضعیت ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها، بررسی، تدوین و یکسان‌سازی آئین‌نامه‌ها و قوانین مناسب برپا می شود.

همچنین به اشتراک گذاری تجارب دانشگاه‌ها و مراکز علمی‌ در خصوص گسترش ارتباط با صنعت، بررسی نظرات و پیشنهادات دانشگاهها و دستگاه‌های اجرایی از دیگر اهداف این نشست محسوب می شود.

این نشست با حضور اساتید، صاحبنظران، سیاستگذاران، مدیران و مجریان عرصه علم و فناوری همراه خواهد بود.

همچنین در این نشست پنل تخصصی با عنوان «فرصت های پیش روی کشور در حوزه ارتباط با صنعت و دانشگاه» با حضور معاونان پژوهش و فناوری وزارت علوم و معاونت پژوهشی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی برگزار می شود.

در ادامه از طرحهای صنعتی دانشگاهی برگزیده دستگاه های اجرایی و طرحهای صنعتی برگزیده دانشگاهها و کارفرمایان برگزیده صنعتی تقدیر به عمل خواهد آمد.