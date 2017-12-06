کیف پول الکترونیک بانک پاسارگاد در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل بانک پاسارگاد صبح چهارشنبه همزمان با سالروز ولادت با سعادت نبی اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در مراسم رونمایی از کیف پول پاسارگاد اظهارکرد: خوشحالیم که در این روز مبارک توانستیم خدمت جدیدی را رونمایی کنیم تا بتوانیم به همه مردم خدمت رسانی ویژه ای داشته باشیم.

مجید قاسمی افزود: خدمت کیف پول الکترونیک برای نخستین مرتبه در خاورمیانه اجرا می شود و با تمام توان به مشتریان خدمت رسانی خواهد کرد.

وی بیان کرد: اگر بتوانیم به خوبی بر روی زیرساخت های فن آوری اطلاعات سرمایه گذاری کنیم می توانیم در حوزه بانکداری توفیقات بیشتری داشته باشیم.

مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: در ۶ سال گذشته بانک پاسارگاد بانک برتر کشور بوده است و رتبه های مختلف بین المللی نیز کسب کرده است.

معاون فن آوری بانک پاسارگاد در این مراسم گفت: امروز محصول جدید از بانک پاسارگاد رونمایی شد زیرا به عنوان بانکی پیشرو استراتژی مبنتی بر خدمات نوین بانکی را در دستور کار خود قرار داده است.

زهرا میر حسینی افزود: خدمات بسیاری توسط این بانک ارائه می شود و خوشحالیم که ۹۶ درصد تراکنش های این بانک به صورت غیرحضوری انجام می شود.

وی تصریح کرد: جدید ترین خدمت بانک پاسارگاد سیستم کیف پول الکترونیک است که مزایایی از جمله سهولت، سرعت و امنیت بالا را دارد.

معاون فن آوری بانک پاسارگاد تصریح کرد: هدف اصلی ارائه خدمت کیف پول پرداخت های زیر ۵۰ هزار تومان است که برای نخستین مرتبه در مشهد اجرایی می شود

میرحسینی خاطرنشان کرد: هم اکنون در مشهد ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس و ۱۰۵ گیت قطارشهری و ۳۵۰ پایانه فروشگاهی به فن آوری کیف پول مجهز شده اند.