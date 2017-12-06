۱۱.۵ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی درانزلی پرداخت شد

حسن کاوش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد در انزلی، اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری ۱۱ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال تسهیلات خوداشتغالی پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) انزلی با بیان اینکه با پرداخت این تسهیلات برای ۵۹ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است، گفت: براساس رایزنی های انجام شده با بانک ها تا پایان امسال ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات دیگر نیز به مددجویان پرداخت می شود.

وی با اشاره به تاسیس صندوق قرض الحسنه امداد «ولایت» در سال گذشته، افزود: در چهار ماهه نخست امسال از سوی این صندوق به تعداد زیادی از مددجویان نیازمند دریافت تسهیلات در جهت رفع مشکلات درمانی، تحصیلی و سایر موارد تسهیلات پرداخت شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) انزلی به پرداخت ۴۵۰ میلیون ریال کمک هزینه تامین جهیزیه به ۱۴ نو عروس اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال جاری در طرح اکرام ایتام دو میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال کمک نیز از سوی یک هزار و ۱۸۴ حامی در بندرانزلی جمع آوری شد.

وی همچنین به اجرای طرح محسنین در این شهرستان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در این طرح برای ۱۲۲ فرزند تحت حمایت از سوی ۴۰۷ حامی، ۹۴۲ میلیون ریال کمک شده است.

کاوش با اشاره به افتتاح ۲۳ واحد مسکن مددجویی در هفته دولت امسال، تصریح کرد: ۱۳ واحد مسکن مددجویی نیز در دست ساخت است و در تلاش هستیم که تا پایان امسال این واحدها را تکمیل و تحویل دهیم.

وی به پرداخت بیش از سه میلیارد ریال وام قرض الحسنه به ۲۵۰ نفر در نیمه نخست امسال اشاره و اظهار کرد: برای خرید مسکن شهری به ازای هر خانوار ۱۸۰ میلیون ریال کمک هزینه خرید مسکن به صورت بلاعوض از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) در نظر گرفته شده که مددجویان نیز با استفاده از تسهیلات بانکی می توانند صاحبخانه شوند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) بندرانزلی با اشاره به وجود ۳۴ مرکز درمانی در شهرستان، ادامه داد: این درحالی است که علاوه بر پوشش بیمه ای از سوی کمیته امداد بندرانزلی برای دو هزار و ۵۰۰ نفر، ۳۶ بیمار خاص و صعب العلاج نیز تحت پوشش این اداره هستند که تا سقف ۹۰ درصد از هزینه های درمانی آنان از سوی کمیته امداد پرداخت می شود.

به گفته کاوش در شش ماهه نخست امسال چهار میلیارد و ۴۰ میلیون ریال کمک از صندوق های صدقات سطح شهرستان جمع آوری شده که این کمک ها برای هزینه در سرفصل های مختلف درمانی، تحصیلی، عمرانی و غیره در اختیار مددجویان قرار می گیرد.