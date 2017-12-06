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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

در تخصص های خاص؛

واحدهای تازه تاسیس آموزش عالی ماموریت گرا می شوند

واحدهای تازه تاسیس آموزش عالی ماموریت گرا می شوند

قائم مقام وزیر علوم از ماموریت گرا کردن واحدهای تازه تاسیس آموزش عالی در حوزه های تخصصی خبر داد و گفت: این کار در راستای کیفی سازی آموزش و پژوهش باید انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا باقری قائم مقام وزیرعلوم و رئیس هیات های ممیزه وزارت علوم گفت: براساس آمار سازمان سنجش در سال جاری حدود یک میلیون نفر صندلی خالی در آموزش عالی داشتیم.

وی ادامه داد: گسترش کمی آموزش عالی بر روی کیفیت اثر گذاشته و ما برای ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در کشور باید حتما اقداماتی انجام دهیم.

قائم مقام وزیر علوم افزود: یکی از راه های کیفی کردن آموزش و پژوهش این است که واحدهای تازه تاسیس را در حوزه های تخصصی خاص ماموریت گرا کنیم تا در رفع مشکلات کشور موثر بوده و خدمات مورد نیاز را در زمینه های نیروی انسانی، نیازهای محلی و استانی پوشش دهند.

کد مطلب 4164574
زهرا سیفی

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