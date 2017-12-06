واحدهای تازه تاسیس آموزش عالی ماموریت گرا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا باقری قائم مقام وزیرعلوم و رئیس هیات های ممیزه وزارت علوم گفت: براساس آمار سازمان سنجش در سال جاری حدود یک میلیون نفر صندلی خالی در آموزش عالی داشتیم.

وی ادامه داد: گسترش کمی آموزش عالی بر روی کیفیت اثر گذاشته و ما برای ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در کشور باید حتما اقداماتی انجام دهیم.

قائم مقام وزیر علوم افزود: یکی از راه های کیفی کردن آموزش و پژوهش این است که واحدهای تازه تاسیس را در حوزه های تخصصی خاص ماموریت گرا کنیم تا در رفع مشکلات کشور موثر بوده و خدمات مورد نیاز را در زمینه های نیروی انسانی، نیازهای محلی و استانی پوشش دهند.