راه اندازی رایگان قطار فوق العاده اهواز ـ خرمشهر از امروز

غلامحسین فارسیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد:قطار فوق العاده اهواز ـ خرمشهر و بالعکس از امروز به مدت ۱۶ روز به صورت رایگان راه اندازی شد.

وی تسهیل در مشارکت هم استانی ها در جشنواره خرید طلایی اروند را هدف ازاین اقلام دانست و بیان کرد: طی توافق انجام شده میان سازمان منطقه آزاد اروند و اداره کل راه آهن جنوب به منظور آسان سازی و ایمنی تردد هم استانی ها و هموطنان برای حضور در جشنواره خرید طلایی اروند هزینه آمد و شد مردم استان خوزستان با دو قطار حومه ای رایگان شد و هیچ گونه وجهی از مسافران دریافت نمی شود.

مدیر پایانه راه آهن خرمشهر ظرفیت این قطارها را در هر سیر ۲۱۶ نفر اعلام کرد و گفت: این قطارها با بهره گیری از واگن های لوکس دو طبقه و لکوموتیو پیشرفته در هر سیر ۲۱۶ نفر مسافر را جابجا می کند.

وی ساعت حرکت این قطار از اهواز به خرمشهر را ساعت ۹ صبح و برگشت آن از خرمشهر به اهواز را ساعت ۲۲ اعلام کرد.

فارسیان در پایان متذکر شد: این قطار علاوه بر قطار محلی روزانه قرار است به شهروندان و هم استانی ها خدمات رسانی کند.