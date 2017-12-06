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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

رئیس دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد؛

دانشگاه های برتر باید امکانات بیشتری بگیرند

دانشگاه های برتر باید امکانات بیشتری بگیرند

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: برای اینکه دانشجویان به نحو احسن آموزش داده شوند و شاهد دانش آموختگان بیکار نباشیم باید امکانات بیشتری به دانشگاه های برتر ارائه شود.

حسن صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به محدودیت منابع بنابراین لازم است دانشگاه هایی که پیشرو هستند و استعدادهای جوانان را شکوفا می کنند امکانات بیشتری به آنها تعلق گیرد.

وی افزود: نباید شرایط به نحوی باشد که دانشجوی دکتری مجبور به کار باشد مگر اینکه کار وی متناسب با رساله و فعالیت پژوهشی وی باشد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: مشکل اساسی دانشگاه ها این است که متناسب با نیازهای جامعه حرکت نکرده اند و موضوع ارتباط این مراکز با صنعت تا حدی کم رنگ شده است.

صدوق اظهار داشت: موضوع کم رنگ بودن ارتباط دانشگاه ها با صنعت تنها در حوزه فنی و مهندسی نیست بلکه رشته های علوم انسانی نیز با این مشکل مواجه هستند.

وی عنوان کرد: دانشگاه باید در خدمت جامعه قرار گیرد اما دولت و جامعه نیز باید آمادگی لازم برای این ارتباط را داشته باشد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: اگر دولت و جامعه به همکاری دانشگاه احساس نیاز نداشته باشند نمی توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.  

کد مطلب 4164579

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    نظرات

    • غلامرضا مهدوی نیا AE ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
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      مگر ما در دانشگاههای کوچک کار آموزشی و پژوهشی انجام نمیدهیم؟ این حرف رییس دانشگاه شهید یهشتی جای سوال داره. اینهمه بودجه را بلعیدین چیکار کردین؟ اپولو هوا کردین که دانشگاههای کوچک نکردند؟
    • اسماعیل IR ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
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      سلام دانشگاه ها منبع درامد زایی برای اساتید مفت خور شده است. تازه سکه هم میگیرنو و سوال هم می فروشند!!. بیچاره امام زمان علیه السلام. چه شیعیانی دارد.

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