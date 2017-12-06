دانشگاه های برتر باید امکانات بیشتری بگیرند

حسن صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به محدودیت منابع بنابراین لازم است دانشگاه هایی که پیشرو هستند و استعدادهای جوانان را شکوفا می کنند امکانات بیشتری به آنها تعلق گیرد.

وی افزود: نباید شرایط به نحوی باشد که دانشجوی دکتری مجبور به کار باشد مگر اینکه کار وی متناسب با رساله و فعالیت پژوهشی وی باشد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: مشکل اساسی دانشگاه ها این است که متناسب با نیازهای جامعه حرکت نکرده اند و موضوع ارتباط این مراکز با صنعت تا حدی کم رنگ شده است.

صدوق اظهار داشت: موضوع کم رنگ بودن ارتباط دانشگاه ها با صنعت تنها در حوزه فنی و مهندسی نیست بلکه رشته های علوم انسانی نیز با این مشکل مواجه هستند.

وی عنوان کرد: دانشگاه باید در خدمت جامعه قرار گیرد اما دولت و جامعه نیز باید آمادگی لازم برای این ارتباط را داشته باشد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: اگر دولت و جامعه به همکاری دانشگاه احساس نیاز نداشته باشند نمی توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.