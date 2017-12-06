جسد دختر ۲۵ ساله تهرانی در گرمسار کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتظامی سمنان، سرهنگ علی قربانی ضمن بیان اینکه پیدا شدن جنازه یک دختر جوان در چنداب مورد تائید است، تاکید کرد: با تماس مردمی با فوریت های پلیسی ۱۱۰ در روز پنجشنبه نهم آذر ماه مبنی بر وجود جسد یک دختر جوان در مسیر لوله گاز در حوالی روستای چندآب، اکیپی از ماموران و کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام و موضوع را در دست بررسی قرار دادند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی در بررسی صحنه، لوازمی را کشف نمودند که بیانگر آدرس و مشخصاتی از این دختر بود که با تماس با خانواده وی، پدر این دختر جوان به گرمسار فراخوانده شد.

فرمانده انتظامی گرمسار گفت: با حضور پدر مرحومه و مشخص شدن وضعیت زندگی وی در تهران، تیمی از کارآگاهان با گرفتن نیابت قضایی به منزل مجردی این دختر در تهران مراجعه و در تحقیقات مشخص شد، صاحبخانه وی که یک مرد جوان است و سابقه خوبی در محل ندارد چند روز قبل در محل دیده شده است.

قربانی تصریح کرد: با بررسی بیشتر موضوع و تحقیقات در خصوص این مرد جوان مشخص شد، دو روز قبل از کشف این جسد به گرمسار سفر کرده و سریعاً به تهران بازگشته و با تکمیل شدن این اطلاعات و ادله، با حکم مرجع قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه این مرد در مخفیگاه خود دستگیر و در اولین بازجویی خود ارتباط با این دختر را اعتراف کرد.

وی افزود : مرد جوان در اعترافات خود گفت روز یکشنبه هفته گذشته با ورود به منزل مستاجر خود متوجه می شود وی فوت کرده و به دلیل ترس از این موضوع، روز بعد جسد این دختر را در صندوق عقب خودروی خود جاسازی و در روستای چندآب رها کرده است اما تحقیقات پلیس درخصوص علت اصلی مرگ این دختر جوان تهرانی ادامه دارد و تا پایان تحقیقات این مرد در بازداشت پلیس قرار دارد.