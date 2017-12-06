به گزارش خبرنگار مهر، همایش «باران فیروزه‌ای» با هدف تجلیل بانیان و خیرین مسجد جمکران شامگاه سه‌شنبه با حضور جمعی از نیکوکاران و مسئولان این مسجد در ساختمان ۳۱۳ این مکان مقدس برگزار شد.

معاون اجرایی مسجد مقدس جمکران در این مراسم با بیان اینکه فقر معنوی یکی از خلأهای جامعه امروز است، اظهار داشت: سالانه بیش از ۲۰ میلیون نفر در این مسجد مقدس حضور پیدا می‌کنند تا از این طریق معنویت را در وجود خود ارتقاء دهند.

احمد حاجی‌زاده با بیان اینکه توفیق عبادت، رزق است گفت: باید در همه مجالس از شهدای انقلاب و اسلام یاد کنیم، زیرا ما مدیون شهدا هستیم و عزت کشور مدیون جان‌فشانی شهداست.

وی با بیان اینکه ما برای تأمین حداقل‌های نیاز زائران مسجد مقدس جمکران هم دچار مشکلات بودیم، اظهار داشت: با همکاری خیرین تا حدودی مشکلات ما برطرف شده است و اعتقاد ما بر این است که پول‌های پاک و بدون شبهه در چنین مجاری مقدسی صرف می‌شود.

معاون اجرایی مسجد مقدس جمکران اضافه کرد: امروز هفت «خودرو زائر بر» خریداری شده و در مهمانسرای مسجد نیز ۹ وعده غذا در هفته پخته می‌شود و ۸۸ درصد آن برای زائران و خادمان افتخاری است.

وی با اشاره به خدمات دارالشفاء نیز اظهار کرد: دارالشفای مسجد مقدس جمکران با کمک بانیان خیر بازسازی و تجهیز شده که منشأ خدمات زیادی است.

حاجی زاده با اشاره به تحول در برنامه‌های فرهنگی مسجد جمکران نیز یادآور شد: با همکاری و حمایت نیکوکاران محترم، در این برنامه‌ها نیز شاهد تحول و رشد خوبی هستیم.

مسجد مقدس جمکران یک مرجع مهدوی در جهان اسلام

جانشین معاونت توسعه و عمران مسجد مقدس جمکران نیز در سخنانی، نیکوکاری را نشانه ایمان دانست و اضافه کرد: هدف از خلقت انسان مشخص شدن نیکوکاران و بهترین اعمال است.

سید مجتبی دلاوری با بیان اینکه مسجد مقدس جمکران یک مرجع مهدوی در جهان اسلام است، گفت: برای تأمین زیرساخت‌های لازم جهت حضور آسان‌تر مردم به مسجد نیازمند تأمین اعتباراتی هستیم که بخشی از آن توسط خیرین محترم انجام شده است.

وی ادامه داد: مسجد مقدس جمکران افزون بر مسجد مقام که محل اصلی این مکان مقدس است، ۸ شبستان دیگر دارد که در مجموع ۵۵ هزار متر مربع مکان مسقف را به این مسجد مقدس ارائه داده است.

جانشین معاونت توسعه و عمران مسجد مقدس جمکران اضافه کرد: شبستان‌ها به شکل چند منظوره ساخته شده‌اند تا در اوقات مختلف سال بتوان از آن‌ها استفاده شود.