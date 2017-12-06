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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

سردار ییلاقی از فرماندهان لشکر ۲۵ کربلا آسمانی شد

سردار ییلاقی از فرماندهان لشکر ۲۵ کربلا آسمانی شد

بهشهر- سردار علی یبلاقی از فرماندهان بهشهری لشکر ۲۵کربلا در هشت سال دفاع مقدس آسمانی شد و به همرزمان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی یبلاقی از فرماندهان لشکر ۲۵کربلا در بهشهر صبح چهارشنبه به همرزمان شهیدش پیوست، وی جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بوده است و روزهای پایانی سال ۶۱ از ناحیه سر به شدت مجروح شد و ۲ سال در حالت بیهوشی و نیمه بیهوشی بود و پس از بهبود نسبی هم تا چند سال قدرت تکلم نداشت.

سردار علی ییلاقی که دوسال از همرزمان شهید چمران و  از فرماندهان لشگر ۲۵ کربلا در هشت سال دفاع مقدس بود صبح امروز چهارشنبه ۱۵آذرماه به همرزمان شهیدش پیوست.

مراسم وداع با شهید سردار حاج علی ییلاقی فرمانده اسبق لشگر ۲۵ کربلای استان مازندران و از چهره های درخشان ۸ سال دفاع مقدس  شامگاه چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشا در مصلای آیت الله جباری (ره) شهرستان بهشهر برگزار می شود. همچنین مراسم تشییع پیکر پاک شهید  ییلاقی فردا پنج شنبه ۱۶ آذر ساعت ۹ صبح از بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان بهشهر به سمت پارک ملت  و گلزار شهدا برگزار می شود.

کد مطلب 4164600

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