مسیر ورزشگاه سردارجنگل به سمت رشت یکطرفه می شود

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ محمدرضا محمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص مسابقه امروز تیم های سپیدرود و پرسپولیس هماهنگی های لازم برای درنظر گرفتن وسایل نقلیه عمومی برای جابجایی هواداران به ورزشگاه با سازمان اتوبوسرانی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اعمال محدودیت ترافیکی برای تردد وسایط نقلیه سنگین از قبل ظهر امروز تا بعداز مسابقه، افزود: در زمان تخلیه ورزشگاه نیز یعنی در حدود ساعت ۱۶:۳۰ برای نخستین بار از ورزشگاه به سمت شهر رشت یکطرفه می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با بیان اینکه محدودیت های ترافیکی نیز اعمال می شود، خاطرنشان کرد: از سمت پل آقاسید شریف در مسیر فومن به رشت و همچنین در طول مسیر ورزشگاه سردار جنگل تا شهرک سپیدرود تا پایان مسابقه و تخلیه کامل ورزشگاه یکطرفه است.

وی در ادامه به وضعیت جاده ای در مسیر ورزشگاه سردار جنگل نیز اشاره کرد و یادآورشد: جاده جیرده عرض کم است و در طول مسیر از شهرک سپیدرود تا محل مسابقه شرایط مناسبی ندارد.

سرهنگ محمدی به وجود شانه عریض خاکی در این مسیر نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی از رانندگان در این مسیر به صورت خلاف جهت حرکت می کنند به منظور نظم دهی به این موضوع از همکاران ما خواسته شده تا با متخلفات این موضوع برخورد لازم شود.

وی همچنین با بیان اینکه نه فضای خارجی و نه خود ورزشگاه فضای مناسبی برای پارکینگ وجود نداشته که این سبب نارضایتی هواداران شده و با توجه به اینکه بازی های تیم سپیدرود در این ورزشگاه برگزار می شود از مسئولان انتظار می رود هم برای جاده جیرده هم ورزشگاه و همچنین پارکینگ پیش بینی های لازم و اقدامات مورد نیاز صورت گرفته و توجه ویژه و فوری شود.