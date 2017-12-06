پیست مصنوعی قایقرانی در ایران نداریم

مسعود خدایاری سرمربی تیم ملی قایقرانی اسلالوم کشورمان در حاشیه برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی قایقرانی برای اعزام به کشور اندونزی در آمل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین اردوی آبهای خروشان در شهر آمل از ٧ آذر شروع و تا ۱٧ آذر ادامه خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی اسلالوم با اشاره به اینکه اردوهای تیم ملی تا پایان فصل سرما ادامه خواهد داشت، ادامه داد: یک سری سختی ها در تمرینات وجود دارد که بازیکنان در تمام مراحل خوب تحمل کردند.

وی با اشاره به اینکه مسابقات آسیایی مرداد سال آینده در کشور اندونزی برگزار می شود، افزود: از فروردین ٩٧ اردوهای خارجی را در برنامه های خود خواهیم داشت و اردوهای خارج از کشور برای آماده سازی بچه ها نیاز است.

خدایاری با بیان اینکه مسابقات در پیست های مصنوعی برگزار می شوند و ما در ایران پیست مصنوعی نداریم، گفت: تمرینات خود را در پیست های مختلف برگزار خواهیم کرد تا سطح آمادگی تکنیک و جسمی بچه ها بالاتر برود.

وی با اشاره به اینکه تا قبل از سال جدید سه اردو در مازندران و استان های دیگر برگزار خواهیم کرد، ادامه داد: شرایط اردو در مازندران بسیار مناسبی است و سعی می کنیم اردو را در همین منطقه بر پا کنیم.

خدایاری با بیان اینکه تمرکز ما در سال ٩٧ بیشتر به مسابقات اندونزی و برگزاری اردو در پیست مصنوعی است، ادامه داد: امیدواریم بتوانیم اردوهای بیشتری را برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه در کشورمان پیست های مصنوعی با توجه به شرایط برگزاری مسابقات نداریم، ادامه داد: تا به حال تمرینات ما در آب های خروشان بود.

خدایاری گفت: اردوهایی در استان البرز و کردستان تا قبل از شروع سال جدید برگزار می کنیم و فدراسیون از جایی که متولی این امر است تلاش بسیاری را در در جهت برگزاری اردو می کند.

وی با اشاره به اینکه کم و کاستی بسیار است، افزود: باید اردوهای تدارکاتی ما مناسب به کشورهای صاحب سبک باشد تا کیفیت ما پایین نیاید و ما شانس خوبی برای بدست آوردن مدال داریم تا طبق برنامه پیش بریم خوب است.

خدایاری در پایان از اعضای هیئت قایقرانی مازندران و آمل تشکر کرد و افزود: از حمایت و میزبانی شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل تشکر می کنم.