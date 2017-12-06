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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با مهر مطرح کرد:

کاهش دمای هوای استان کرمانشاه تا ۱۲ درجه سانتی گراد زیر صفر

کاهش دمای هوای استان کرمانشاه تا ۱۲ درجه سانتی گراد زیر صفر

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، از کاهش دمای هوای استان کرمانشاه تا ۱۲ درجه سانتی گراد زیر صفر خبر داد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پیش بینی وضعیت هوای استان کرمانشاه گفت: بر اساس بررسی آخرین داده های هواشناسی، سامانه بارشی از اواخر وقت امروز چهارشنبه تا صبح روز جمعه، جو منطقه را تحت تاثیر خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه علاوه بر کاهش دمای روزانه، سبب وزش باد نسبتا شدید، بارش برف و باران، آبگرفتگی معابر عمومی و رواناب در سطح استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه  تصریح کرد: شرایط ناپایدار در روز پنجشنبه نمود بیشتری داشته، بارش علاوه بر ارتفاعات و نواحی سردسیر، احتمالاً در مناطق معتدل نیز بتدریج به شکل برف مشاهده شود.

وی گفت: وزش باد که سبب کولاک و کندی تردد در گردنه های برفگیر می شود، ممکن است در بعضی ساعات هوای استان را به ویژه در مناطق مرزی غبارآلود کند.

خسروی افزود: با خروج این موج از روز جمعه تا میانه هفته آینده شاهد کاهش محسوس دمای هوا و یخبندان شبانه بخصوص در نواحی سردسیر استان خواهیم بود.

این مسئول ادامه داد: پیش بینی می شود، طی مدت یاد شده  دمای هوا در سردترین ساعات، در نواحی گرمسیر بین صفر تا ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر و در نواحی سردسیر بین ۸ تا ۱۲ درجه سانتیگراد زیر صفر، به ثبت برسد.

کد مطلب 4164614

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