کاهش دمای هوای استان کرمانشاه تا ۱۲ درجه سانتی گراد زیر صفر

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پیش بینی وضعیت هوای استان کرمانشاه گفت: بر اساس بررسی آخرین داده های هواشناسی، سامانه بارشی از اواخر وقت امروز چهارشنبه تا صبح روز جمعه، جو منطقه را تحت تاثیر خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه علاوه بر کاهش دمای روزانه، سبب وزش باد نسبتا شدید، بارش برف و باران، آبگرفتگی معابر عمومی و رواناب در سطح استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: شرایط ناپایدار در روز پنجشنبه نمود بیشتری داشته، بارش علاوه بر ارتفاعات و نواحی سردسیر، احتمالاً در مناطق معتدل نیز بتدریج به شکل برف مشاهده شود.

وی گفت: وزش باد که سبب کولاک و کندی تردد در گردنه های برفگیر می شود، ممکن است در بعضی ساعات هوای استان را به ویژه در مناطق مرزی غبارآلود کند.

خسروی افزود: با خروج این موج از روز جمعه تا میانه هفته آینده شاهد کاهش محسوس دمای هوا و یخبندان شبانه بخصوص در نواحی سردسیر استان خواهیم بود.

این مسئول ادامه داد: پیش بینی می شود، طی مدت یاد شده دمای هوا در سردترین ساعات، در نواحی گرمسیر بین صفر تا ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر و در نواحی سردسیر بین ۸ تا ۱۲ درجه سانتیگراد زیر صفر، به ثبت برسد.