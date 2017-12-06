به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عبادی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره بیست و چهارم با بیان اینکه در این روز فرخنده، از خداوند مهربان می خواهیم گل لبخند همواره بر لب کودکان و نوجوانان این سرزمین شکوفا باشد، گفت: همدان بی تردید جزو معدود شهرهای به جا مانده از تاریخ کهن جهان است.

وی افزود: در این شهر از فیلسوف تا عارف و محقق دینی و علمی به وفور پرورش یافته و شهره جهان شده اند.

وی گفت: وجود دو نابغه مشرق زمین مثل بوعلی سینا و میر سید علی همدانی که تاثیر عمیقی در علم و فرهنگ کره خاکی داشتند گواهی بر همراهی پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین با رویدادهای فرهنگی زمانه است.

رئیس بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با تاکید بر اینکه با این سابقه فرهنگی این شهر با شایستگی تمام میزبان بسیاری از رویدادهای فرهنگی هنری ملی و بین المللی است، گفت: جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان یکی از این رویدادهاست و با خوشحالی اعلام میکنیم در جشنواره بیست و چهارم بیش از ۲۰۰ هزار نفر به تماشای نمایش های جشنواره نشستند.

عبادی تاکید کرد: این هنر با پاک ترین احساسات جهانی سرو کار دارد و هنری برای صلح و دوستی در جهان است.