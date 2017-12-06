مصاف نفت و تاسیسات در هفته هفتم/ لارستان به دنبال صعود در جدول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم از سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان جمعه ۱۷ آذرماه در سه شهر سنندج، گچساران و اصفهان برگزار خواهد شد. در این هفته تیم هیات هندبال کردستان میزبان بهمن بهبهان است. در مهمترین رقابت این هفته تیم صدرنشین تاسیسات دریایی به مصاف تیم نفت و گاز گچساران خواهد رفت و در آخرین دیدار هفته، تیم هیات هندبال اصفهان و شهید چمران لارستان رودرروی یکدیگر قرار می گیرند. تیم لارستان در صورت شکست تاسیسات و برد در برابر هیات اصفهان می تواند به صدرنشینی در لیگ امیدوار باشد.

در این هفته تیم شهرداری شاهین شهر قرعه استراحت دارد.

برنامه کامل رقابتهای لیگ در هفته هفتم به این ترتیب است :

* هیات هندبال کردستان - بهمن بهبهان

* نفت و گاز گچساران - تاسیسات دریایی تهران

* هیات هندبال اصفهان - شهید چمران لارستان

در جدول رده بندی لیگ تیم تاسیسات دریایی، شهید چمران لارستان و نفت و گاز به ترتیب اول تا سوم هستند.

جدول کامل رده بندی به این ترتیب است :

۱- تاسیسات دریایی با ۱۰ امتیاز

۲- شهید چمران لارستان با ۸ امتیاز

۳- نفت و گاز گچساران با ۸ امتیاز

۴- شهرداری شاهین شهر با ۶ امتیاز

۵- هیات هندبال کردستان با ۲ امتیاز

۶- هیات هندبال اصفهان با ۲ امتیاز

۷- بهمن بهبهان بدون امتیاز