به گزارش خبرنگار مهر، مریم کاظمی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین اختتامینه بیست و چهارمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ضمن سلام به کودکان و نوجوانان ایران به خصوص کودکان آسیب دیده در زلزله و تبریک میلاد پیامبر مهربانی، اظهار داشت: جشنواره ۲۴ همراه با شوق دست اندرکاران و استقبال مردم به اتمام رسید و اینک باید به استقبال ربع قرن جشنواره تئاتر کودک و نوجوان برویم.

وی افزود: همدان میزبانی حرفه ای برای جشنواره است و قرار است در سال ۲۰۱۸ قطب گردشگری خاورمیانه باشد.

دبیر جشنواره بیست و چهارم تئاتر کودک و نوجوان عنوان کرد: برگزاری رویدادی بزرگ در کنار همه عناصر مثبت و مفید موانعی هم دارد که امیدواریم با همکاری های همه جانبه برطرف شوند.

وی با تأکید بر نقش آموزش تئاتر در مدارس گفت: باید در مهد های کودک و مدارس به دانش آموزان آموزش داده شود تا تئاتر دانش آموزی خوب و با کیفیتی را شاهد باشیم.

وی بابیان اینکه کیفیت جشنواره تئاتر متاثر از زمان دوره فراخوان است، گفت: جشنواره ها معمولا جشن هایی با بریز و بپاش است تا اجرای نمایش های خوب.

کاظمی افزود: باید از نمایش ها حمایت شود تا نمایش های خوبی را در طول جشنواره شاهد باشیم.

کاظمی با اشاره به اینکه برگزاری این رویداد بزرگ در کنار عناصر مثبت خود موانع و مشکلاتی هم داشت، عنوان کرد: معلمان باید هنر را به خوبی بشناسند پس باید برای آموزش مربیان آموزش و پرورش تلاش صورت بگیرد تا تئاتر دانش آموزی رشد کند.

کاظمی اضافه کرد: بسط نمایش ها در شهرها و روستاها به هزینه ومشارکت نیاز دارد و برای اینکه به سمت تشکیلات سازمان یافته برویم باید هزینه ها را با کمک ارگان ها سروسامان دهیم که انتخاب نیست بلکه وظیفه است.

کاظمی با بیان اینکه به سالن های خوب و استاندارد نیاز داریم، اظهار داشت: نمی خواهیم اتاق های غیر استاندارد به سالن های تئاتر تبدیل شود و باید فکری به حال آن شود تا همدان بتواند در سالهای بعد میزبان کنگره بزرگ جهانی باشد.

دبیر بیست و چهارمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان عنوان کرد: باید به گسترش فرهنگ و هنر کمک کنیم چون این امر یک وظیفه اجباری است

کاظمی در پایان عنوان کرد: جشنواره ما نیاز به کمک دارد و باید فوت جادویی را بدمید.