توجه به مناطق محروم از مهم ترین دستاورد های طرح تحول سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان صبح چهارشنبه در آیین افتتاح ۱۶۰ پروژه عمرانی، خدماتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در برج سپید این شهر برگزار شد اظهار کرد: خوشبختانه وزارت بهداشت در اجرای طرح سلامت در کل کشور موفق عمل کرده است.

وی افزود: طی ۴ سال اخیر ۳۰ درصد به تخت های بیمارستان های مشهد افزوده شده است که این درصدی بسیار بالا است اما در با توجه به کمبود های موجود هم چنان پیگیر افزایش آن هستیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه در توسعه زیر ساخت های درمانی به مناطق محروم توجه ویژه ای شده است تصریح کرد: در این ۱۶۰ پروژه که اعتباری ۳۳ میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده است بیشتر طرح ها در مناطق روستایی است.

وی ادامه داد: ما امیدواریم در توسعه خدمات به نقطه ای برسیم که بتوانیم تمامی نیاز های مردم را فراهم کنیم.

رشیدیان ابراز کرد: مسئله ما این است که امروزه مباحث بهداشت و درمان مختص به یک دستگاه خاص نیست و همه دستگاه ها باید برای فراهم ساختن ارائه خدمات مناسب به جامعه همکاری کنند.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات دانشگاهی گفت: امیدواریم با توجه به توسعه های صورت گرفته بدهی های موجود که البته از متوسط کشور بیشتر نیست کاملا رفع شوند.