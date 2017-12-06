استان سمنان در سالروز ولادت نبی مکرم اسلام(ص) غرق در نور وشادی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جای جای استان سمنان در روز ولادت باسعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) غرق نور و شادی شد و مردم در هشت شهرستان، ۲۱نقطه شهری و ۴۰۰روستای دیار قومس هفدهمین صبح ربیعالاول را با خندهای بر لب و کامی شیرین از شهر عید مبارک نبوی، گرامی داشتند.
امروز مردم دیار قومس، بزرگ و کوچک، پیر و جوان، زن و مرد رخت سیاه عزای محرم و صفر را از تن درمیآورند و با آفتاب هفدهمین روز ربیع، چهرهشان را غسل میدهند تا خنده بر لبانشان بیاید، امروز روز عید بزرگ مسلمانان است روزی که پیامبر خوبیها پای به دنیا میگذارد امروز روز جشن و سور و شادی است.
سیره نبوی در جامعه ترویج شود
یکی از ویژگیهای جشن بزرگ ولادت پیامبر(ص) این است که میتوان در کنار مراسم شادی و جشن و سرور، سیره نبوی را نیز در بین مردم جامعه ترویج کرد همانطور که نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی معتقد است: در کشور ما مشکلات وجود دارند اما باید دانست که رفع این مشکلات در گروه ترویج سیره نبوی است.
احمد همتی بیان کرد: راستگویی یکی از ویژگیهای بزرگ پیامبر(ص) است که این خصلت برای ایشان لقب محمدامین را به همراه آورد آن حضرت حتی قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شوند در بین مردم لقب امین را داشتند و حتی در هنگام نبوت از مردم پرسیدند آیا از من تاکنون دروغی شنیدهاید؟ و مردم پاسخ گفتند؛ خیر لیکن باید راستگویی پیامبر(ص) در بین جوانان امروز ما بهمثابه یک معروف مهم ترویج شود.
وی افزود: عبادت و بندگی خدای متعال دیگر ویژگی بارز پیامبر(ص) بود که باعث میشد آن حضرت غیر از خدا هیچ نبینند همچنین ایشان به امانتداری، محبت، با محرومان بودن، درد مردم را دانستند، مشورت گیری، تلاش برای مقابله با دشمنان، اجرای فرمانها الهی و دهها خصلت نیک دیگر شهره بودند که امروز باید در بین جوانان ترویج شوند.
سیره نبوی راه مقابله با تهدیدات دشمنان است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز به مناسبت روز میلاد باسعادت پیامبر مهربانیها، حضرت محمد(ص) به خبرنگار مهر، گفت: سیره نبوی راه درست زیستن و درراه اسلام بودن را میآموزد پس برای اینکه جوانان ما امروز از تهدیدات دشمنان مصون بمانند، باید در راستای ترویج این معارف الهی کوشید.
حجتالاسلام علی شکری بیان کرد: هفته وحدت و میلاد پیامبر(ص) در زمره مناسبتهایی هستند که میتوان از آنها برای اشاعه و ترویج سیره نبوی بهخصوص در بین جوانان استفاده کرد و برگزاری سخنرانیها، مراسم ویژه، جشنها، انتشار محتوای فرهنگی غنی و فاخر، فضای مجازی، کتاب و نشر و دهها مورد دیگر در زمره ظرفیتهایی هستند که میتوان از آنها درراه ترویج فرهنگ و سیره نبوی در بین این قشر تأثیرگذار جامعه استفاده کرد.
وی افزود: امروز هرچه جوانان ما بیشتر با سیره نبوی و در کل، مفاهیم الهی مأنوستر باشند، به همان اندازه دشمنان در اجرای توطئههای شومشان مأیوستر خواهند بود.
پیامبر(ص) اسوه نیکوکاری
کارشناس مسائل دینی نیز دربار اهمیت جشن میلاد نبی مکرم اسلام(ص) گفت: یکی از اهداف جشنهایی ازایندست بهخصوص در ایامی که ولادت باسعادت پیامبر(ص) جشن گرفته میشود، این است که میتوان مردم و جوانان را بااخلاق و سیره اهلبیت(ع) آشنا کرد لذا باید این ایام را قدر بدانیم.
حجتالاسلام سید محمد میرمجیدی بیان کرد: در آئینهای مذهبی که مخاطبان از هر قشر و سنی وجود دارد، دلها آمادهتر از سایر اوقات برای دریافت معارف الهی است لیکن باید از اعیاد و مراسم مذهبی برای ترویج سیره اهلبیت(ع) و بیان خصلتهای نیک بهره برد.
وی افزود: یکی از ویژگیهای نبی مکرم اسلام(ص)، نیکوکاری بود ایشان اسوه نیکوکاری بودند و به همگان کمک میکردند این امر امروز حلقه مفقوده جامعه ما است که باید دوباره احیا شود زمانی در کشور و جامعه ما نیکوکاری به امری روزمره بدل شده بود که چند سالی است با پیشرفت جوامع و ماشینی شدن زندگیها، این امر کمرنگ شده است.
محمد(ص) نامی به بلندای آفتاب
امروز در روستاهای استان سمنان نیز مراسم مولودیخوانی، سخنرانی، جشن و اطعام به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر مهربانیها، دایر است و مردم دیار قومس با حضور در این مراسم یکبار دیگر نشان می دهند که عشق به خاتم الرسل تا چه اندازه در گوشت و خون و جانشان ریشه دوانده است.
محمد(ص) نامی به بلندای آفتاب است، آفتابی که جهان را روشن و گرم کرد و از ظلمت و گمراهی خارج ساخت امروز اما با گذشت ۱۴قرن از بعث همچنان سیره نبوی بهترین راهگشای زندگی اجتماعی و فردی است و این نشان می دهد پیامبری که ما به پروی از او افتخار می کنیم، تا چه اندازه مقامی والا دارند.
استان سمنان امروز در رثای پیامبر(ص) غرق در نور و شادی است این مردم امروز آمده اند تا یکبار دیگر بگویند عمل به سیره اهل بیت(ع) بندگی خدای تعال را به همراه می آورد.
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