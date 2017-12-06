به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی قرار است هفته آینده برای گفتگو با همتای چینی خود به پکن سفر کند.

«لو کانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین امرور چهارشنبه در این خصوص اعلام کرد: رئیس جمهور کره جنوبی قرار است ۱۳ دسامبر سال جاری میلادی (۲۲ آذر ماه) در سفر به چین با «شی جین پینگ» رئیس جمهور دیدار کند.

بر اساس اعلام سخنگوی وزارت خارجه چین، این سفر از ۱۳ دسامبر تا شانزدهم ماه جاری میلادی به طول انجامیده و «مون جائه این» قرار است مسائل مرتبط با حل مسأله هسته ای پیونگ یانگ را با مقامات چین مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.