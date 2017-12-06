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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

مدیرکل مدیریت بحران لرستان:

زلزله «اشترینان» لرستان را لرزاند

زلزله «اشترینان» لرستان را لرزاند

خرم‌آباد- مدیرکل مدیریت بحران لرستان از وقوع زلزله ۲.۵ ریشتری در «اشترینان» این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر «اشترینان» در لرستان را لرزاند.

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مطابق برآورد اولیه موسسه ژئوفیزیک زمین لرزه ای با شدت ۲.۵ ریشتر در منطقه «اشترینان» لرستان به وقوع پیوست.

آریایی زمان وقوع این زلزله را ساعت ۱۰ و ۴۱ دقیقه و ۲ ثانیه صبح چهارشنبه اعلام کرد و افزود: تا کنون از این زمین لرزه خسارتی گزارش نشده است.

وی عمق وقوع این زمین لرزه را ۱۰ کیلومتری از سطح زمین دانست و گفت: مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور به عرض و طول جغرافیایی ۳۳.۹۶۰ و ۴۸.۶۳۴ بوده است.

بنابر این گزارش، استان لرستان به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزه ای زمین ساخت زاگرس از نواحی زلزله خیز کشور است که وقوع زمین لرزه های مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزه خیزی استان لرستان است.

کد مطلب 4164652

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