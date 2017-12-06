مهلت ثبت نام سه آزمون داروسازی و دندانپزشکی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر ، سه آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، ملی دانش آموختگان دندانپزشکی و ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی همزمان در ۳۰ آذرماه برگزار می شود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور مساعدت با داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند فرصت یک روزه ای از ساعت ۱۸ شنبه ۱۸ آذر تا ساعت ۱۸ یکشنبه ۱۹ آذر را برای ثبت نام این داوطلبان در نظر گرفته است.

داوطلبان می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام کنند.

سی و یکمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور ٣٠ آذر ماه ۹۶ برگزار خواهد شد. فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، واجد شرایط ثبت نام و مجاز به شرکت در آزمون جایابی هستند (ورودی های پیش از اگوست ۲۰۰۹).

کارت شرکت در آزمون از ساعت ١٨ روز ٢٨ آذرماه ۹۶ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

آزمون رأس ساعت ٩ صبح روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه ۹۶ برگزار می شود. مکان برگزاری آزمون در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران است که نشانی دقیق آن روی کارت ورود به جلسه درج می شود. در آزمون، نمره منفی اعمال نمی شود. داوطلبان دانش آموخته از دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، باید ٦٠ درصد نمره کل آزمون را کسب کنند.

پس از آزمون نمره و رتبه کسب شده داوطلبان از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.

مرحله نظری هشتمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور نیز ۳۰ آذر برگزار می شود. فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، واجد شرایط ثبت نام و مجاز به شرکت در آزمون ملی هستند (ورودی های پس از اگوست ۲۰۰۹).

کارت شرکت در آزمون از ساعت ١٨ روز ٢٨ آذرماه ۹۶ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

آزمون دروس اختصاصی رأس ساعت ٩ صبح و آزمون دروس علوم پایه رأس ساعت ۱۴ بعدازظهر روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه ۹۶ برگزار می شود. مکان برگزاری آزمون در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران است که نشانی دقیق آن روی کارت ورود به جلسه درج می شود.

پس از آزمون مرحله نظری اسامی قبول شدگان در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.قبول شدگان در مرحله نظری آزمون، جهت شرکت در مرحله عملی آزمون به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران یا شهید بهشتی معرفی خواهند شد.

چهاردهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور نیز در روز پنجشنبه ۳۰ آذر برگزار می شود و فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی معرفی شده باشند، واجد شرایط نام نویسی اینترنتی و شرکت در آزمون ارزشیابی هستند.

کارت شرکت در آزمون از ساعت ١٨ روز ٢٨ آذرماه ۹۶ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

پس از شرکت در آزمون میزان دوره تکمیلی پس از قبولی در آزمون ارزشیابی، بر اساس مصوبات مربوطه توسط مرکز خدمات آموزشی اعلام می شود. معرفی نامه برای طی دوره تکمیلی، فقط پس از تایید نمرات در کمیسیون ارزشیابی رشته داروسازی صادر خواهد شد.