به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس امروز چهارشنبه طرح آمریکا برای معرفی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارتخانه خود از تل آویو به این شهر را نگران کننده توصیف کرد.

وزیر خارجه انگلیس در ادامه تأکید کرد که لندن این رویداد را به دقت دنبال خواهد کرد.

لازم به ذکر است، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تصمیم نهایی خود در مورد انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس را چهارشنبه (امروز) اعلام می کند.

سندرز در ادامه تأکید کرده بود که ترامپ در تصمیم خود پیرامون این موضوع بسیار قاطع است.

گفتنی است که ترامپ دیروز سه شنبه در تماس تلفنی با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، «ملک عبدالله» پادشاه اردن، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر و «ملک سلمان» پادشاه عربستان از قصد خود برای انجام این انتقال سخن گفته بود.

در مقابل، بسیاری از رهبران هشدار دادند که اقدامات یکجانبه واشنگتن برای انتقال سفارتخانه خود به بیت المقدس بر کاهش ناآرامی ها در این منطقه لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.