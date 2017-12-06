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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

استاندار لرستان:

«وحدت» قوی‌ترین عامل اقتدار امت اسلامی در برابر دشمنان است

«وحدت» قوی‌ترین عامل اقتدار امت اسلامی در برابر دشمنان است

خرم‌آباد- استاندار لرستان با صدور پیامی به مناسبت ولادت پیامبر گرامی اسلام، «وحدت» را قوی‌ترین عامل اقتدار امت اسلامی در برابر توطئه دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی خادمی استاندار لرستان در پیامی میلاد خجسته رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع) را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

وحدت و یکپارچگی مسلمانان و لزوم اتحاد بین موحدان و خداپرستان روی زمین، از تعالیم و آموزش‌های اساسی آیین اسلام ناب محمدی و از اصول فرهنگ قرآنی است.

هفته وحدت میراث بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) بوده و ایشان همیشه بر وحدت بین مسلمین تاکید می‌کردند؛ در حال حاضر نیز رهبر معظم انقلاب مسئله وحدت بین مسلمانان را یک نیاز قطعی، رمز سعادت و مایه سربلندی آنان و بهترین سلاح ملت‌ها در مقابل استکبار جهانی می‌دانند.

در دنیای کنونی نیاز به اتحاد و اتفاق، از مسائل اساسی جهان اسلام است و «وحدت» قوی‌ترین عامل توانمندی و اقتدار امت اسلام در مقابل توطئه‌های دشمنان و استعمارگران است.

با تبریک میلاد مهرآفرین مبلغ عشق و مهربانی، حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامی‌داشت هفته وحدت، این فرصت ارزشمند را مغتنم شمرده و بر تمامی پیشگامان اتحاد مسلمانان در سراسر گیتی درود می‌فرستیم.

بی‌شک تمسک به سیره الهی رسول اکرم(ص) و الهام از سلوک آن گنجینه بی‌زوال حکمت و هدایت، بیش از پیش در دنیای پر ستم امروز ضرورت یافته و جامعه بزرگ اسلام جز با بهره عملی از راه و روش پیامبر بزرگ الهی به سعادت نخواهد رسید.

کد مطلب 4164682

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