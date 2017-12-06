به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی خادمی استاندار لرستان در پیامی میلاد خجسته رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع) را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
وحدت و یکپارچگی مسلمانان و لزوم اتحاد بین موحدان و خداپرستان روی زمین، از تعالیم و آموزشهای اساسی آیین اسلام ناب محمدی و از اصول فرهنگ قرآنی است.
هفته وحدت میراث بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) بوده و ایشان همیشه بر وحدت بین مسلمین تاکید میکردند؛ در حال حاضر نیز رهبر معظم انقلاب مسئله وحدت بین مسلمانان را یک نیاز قطعی، رمز سعادت و مایه سربلندی آنان و بهترین سلاح ملتها در مقابل استکبار جهانی میدانند.
در دنیای کنونی نیاز به اتحاد و اتفاق، از مسائل اساسی جهان اسلام است و «وحدت» قویترین عامل توانمندی و اقتدار امت اسلام در مقابل توطئههای دشمنان و استعمارگران است.
با تبریک میلاد مهرآفرین مبلغ عشق و مهربانی، حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت، این فرصت ارزشمند را مغتنم شمرده و بر تمامی پیشگامان اتحاد مسلمانان در سراسر گیتی درود میفرستیم.
بیشک تمسک به سیره الهی رسول اکرم(ص) و الهام از سلوک آن گنجینه بیزوال حکمت و هدایت، بیش از پیش در دنیای پر ستم امروز ضرورت یافته و جامعه بزرگ اسلام جز با بهره عملی از راه و روش پیامبر بزرگ الهی به سعادت نخواهد رسید.
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