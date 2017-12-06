زلزله امروز در جنوب استان بوشهر خسارتی نداشته است

حمزه اعتماد فرماندار شهرستان دیر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح روز چهارشنبه زمین لرزه ۴.۲ ریشتری شهرستان دیر را لرزاند که تاکنون خسارتی از زمینلرزه مخابره نشده است.
عبدالنبی یوسفی فرماندار شهرستان کنگان به خبرنگار مهر گفت: در شهرستان کنگان نیز خسارتی از این زمینلرزه مخابره نشده است.
زمینلرزهای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۱۱ و ۲۷ دقیقه روز چهارشنبه شهرستان دیر در استان بوشهر را لرزاند.
روز سهشنبه نیز زمینلرزههای ۴.۹ ریشتری و ۳.۸ ریشتری این منطقه را لرزانده بود که موجب بروز خسارتهای مالی و مصدومیت ۱۶ نفر شده بود.
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