گازگرفتگی در مراسم عروسی ۱۵مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خالدی در رابطه با حادثه گازگرفتی در یکی از تالارهای پردیس گفت: ساعت ۲۰:۱۳ روز گذشته وقوع حادثه در تالار تشریفات پردیس به اورژانس اعلام شد. با حضور عوامل اورژانس مشخص شد نشت گاز منو اکسید کربن باعث مسمومیت تعدادی از افراد حاضر در عروسی شده است.

وی ادامه داد: بلافاصله ۶ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و ۱۴ مسموم را به بیمارستان شفا پردیس منتقل کردند.

سخنگوی اورژانس کشور اسامی مصدومان را به شرح زیر اعلام کرد.

رحیمه احمدی فر ۵۲ ساله، رویا فاضل ۴۵ ساله، فاطمه عزیز آبادی ۵۵ ساله، فاطمه جعفری ۱۶ ساله، پروانه احمدی فر ۵۳ ساله، خاطره احمدی فر ۴۰ ساله، ملیکا جعفری ۲۰ ساله، فاطمه احمدی فر ۴۶ ساله، مهری کربندی ۶۷ ساله، ضحا رباط جزی ۱۰ ساله، فریبا احمدی ۴۳ ساله، سحر میزبان ۲۵ ساله و ملکه مرادی ۴۷ ساله به بیمارستان متقل شدند.

مریم طاهری ۳۰ ساله ومعصومه نوری مقدم ۴۶ ساله درمان سرپایی شدند.