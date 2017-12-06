به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به گزارش هایی مبنی بر احتمال انتقال سفارت واشنگتن به قدس اشغالی، گفت: ترامپ با این تصمیم، علیه مسلمانان و مسیحیان در منطقه اعلام جنگ می کند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: نه مسلمانان و نه مسیحیان نخواهند پذیرفت که قدس اشغالی تحت سیطره اسرائیل باشد.

وی ادامه داد: به رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان پایتخت اسرائیل توسط ترامپ، به مثابه مرگ مذاکرات صلح است.

گفتنی است، قرار است رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه تصمیم قطعی خود در خصوص انتقال سفارت واشنگتن به قدس اشغالی را اعلام کند.