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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

در راستای اجرای نیت واقفان صورت پذیرفت؛

توزیع لباس گرم بین ۳۶۰ نیازمند در قوچان

توزیع لباس گرم بین ۳۶۰ نیازمند در قوچان

قوچان- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قوچان از توزیع ۳۶۰دست لباس گرم از محل موقوفات حاج حسن یزدی بین نیازمندان این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام جعفر مهدوی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همایشی تحت عنوان دست های مهربانی جهت کمک به ۳۶۰ نیازمند قوچانی از محل موقوفات حاج حسن یزدی برگزار شد اظهار کرد: طبق نیت موقوفه حاج حسن یزدی از سال ۱۳۱۲ به مدت ۸۵ سال است که یک سوم اموال  این فرد  جهت چهار نیت رد مظالم، اطعام مساکین، روزه خوانی امام حسین (ع) ، تهیه لباس گرم برای نیازمندان هزینه می شود و تا کنون نیز  ادامه دارد. 

وی افزود: یک قسمت از این نیت که تهیه لباس گرم برای نیازمندان است با همکاری کمیته امداد برای ۳۶۰ نیازمند تهیه شد و در اختیار آنان قرار گرفت. 

رئیس اداره اوقاف قوچان گفت: همچنین ۱۳۰ میلیون ریال از محل موقوفات و ۵۰ میلیون ریال نیز از محل اعتبارات کمیته امداد امام خمینی(ره) برای هر نیازمند با اعطای ۵۰ هزار تومان فیش خرید جهت تهیه لباس گرم انجام شده است.

کد مطلب 4164689

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