به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران مسابقه تئاتر خیابانی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان برترین های این بخش را معرفی کرد.

هیئت داوران این مسابقه متشکل از منوچهر اکبرلو، سید فاتح بادپروا و فریبا چوپان نژاد پس از ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را به شرح زیر اعلام کرد:

در بخش موسیقی

برگزیده:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم شد به «شیرزاد عشقی» و «جواد ذاکری» برای موسیقی نمایش «مبارک باشه» از میناب

در بخش طراحی فضا و لباس

کاندیداها:

- «مهدی حبیبی» و «امیرحسین شفیعی» برای طراحی فضای نمایش «یک میهمانی ساده»

- «زهرا مریدی»، «زهره قاسمی» و «محسن قاسمی» برای طراحی فضا و لباس نمایش «آش مهربونی»

- «بهداد بلیغ فر» برای طراحی فضای نمایش «سیاره فتالاموس»

- «مهسا فرشید» و «شیما قریشی» برای طراحی فضای نمایش «سبز و سبز»

برگزیده:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم شد به «مهدی حبیبی» و «امیرحسین شفیعی» برای طراحی فضای نمایش «یک میهمانی ساده»

در بخش بازیگری مرد

کاندیداها:

- تیم بازیگری نمایش «بازی و کودک»

- «بهداد بلیغ فر» بازیگر نمایش «سیاره فتالاموس»

- «میلاد زنگنه» بازیگر نمایش «یک میهمانی ساده»

تقدیر:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی مشترکاً از «صبحان بامداد»، «میلاد حسین زاده»، «ابوالفضل زهرابی»، «سعید سرشار» و «رضا پورقصاب» برای بازی در نمایش «بازی و کودک» از کیاشهر گیلان تقدیر کرد.

برگزیده:

هیئت داوران در این بخش انتخابی نداشت.

در بخش بازیگری زن

کاندیداها:

- «نرگس خاک کار» بازیگر نمایش «یک میهمانی ساده»

- «سیده شقایق هاشمی» بازیگر نمایش «سیاره فتالاموس»

- «رزا کریمی» بازیگر نمایش «سیاره فتالاموس»

تقدیر:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی مشترکاً از «سیده شقایق هاشمی» و «رزا کریمی» برای بازی در نمایش «سیاره فتالاموس» از تهران تقدیر کرد.

برگزیده:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم شد به «نرگس خاک کار» برای بازی در نمایش «یک میهمانی ساده» از شهر ری

در بخش طرح و ایده

کاندیداها:

- «سجاد بهره مند» و «محسن قصری» برای طرح و ایده نمایش «آش مهربونی»

- «بهداد بلیغ فر» برای طرح و ایده نمایش «سیاره فتالاموس»

- «احمد بیگلریان» برای طرح و ایده نمایش «خواستن و توانستن»

- «مهدی حبیبی» برای طرح و ایده نمایش «یک میهمانی ساده»

تقدیر:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از «احمد بیگلریان» برای طرح و ایده نمایش «خواستن و توانستن» از همدان تقدیر کرد.

برگزیده:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم شد به «بهداد بلیغ فر» برای طرح و ایده نمایش «فتالاموس» از تهران

در بخش کارگردانی

کاندیداها:

- «بهداد بلیغ فر» برای کارگردانی نمایش «سیاره فتالاموس»

- «مهدی صالحیار» برای کارگردانی نمایش «سبز و سبز»

- «مریم مهدی پور پیربستی» برای کارگردانی نمایش «بازی و کودک»

- «مهدی حبیبی» برای کارگردانی نمایش «یک میهمانی ساده»

تقدیر:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از «مریم مهدی پور پیربستی» برای کارگردانی نمایش «بازی و کودک» تقدیر کرد.

برگزیده:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم شد به «مهدی حبیبی» برای کارگردانی نمایش «یک میهمانی ساده»

هیئت داوران نمایش های زیر را برای بررسی نهایی برای حضور در سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان به دبیرخانه این جشنواره معرفی کرد:

- نمایش «سیاره فتالاموس» به کارگردانی آقای «بهداد بلیغ فر» از تهران

- نمایش «یک میهمانی ساده» به کارگردانی آقای «مهدی حبیبی» از شهرری