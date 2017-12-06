به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر، مهدی نامدارزادگان گفت: در حاشیه هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر استان بوشهر مسابقه دانشجویی چالش جاذبه، نجات تخم مرغ، با حضور دانشجویان دانشگاه‌های استان برگزار شد.

وی افزود: تیم دانشجویی پاسارگاد از دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر رتبه نخست این مسابقات را کسب کرد. و تیم های دانشجوییEGG MAG از دانشگاه خلیج فارس و تیم پاسار گاد از دانشگاه پیام نور بوشهر موفق به کسب رتبه‌های دوم و سوم شدند.همچنین تیم egg mag از دانشگاه خلیج فارس امتیاز نخست ایده‌پردازی را کسب کرد و تیم خلیج فارس بالاترین امتیاز ساخت سازه را به دست آورد.

طاهره عزتی دبیر اجرایی این دوره از مسابقات درخصوص هدف اصلی از طراحی این مسابقات گفت: این مسابقات در دنیا برای کسب ایده‌هایی برای طراحی و ساخت سازه‌ها و مکانیزم هایی است که بتواند انسان را در ارسال و پرتاب کاوشگرها به سیاره های دیگر و همچنین به حداقل رساندن آسیب‌های وارد بر این کاوشگرها یاری کند.

عزتی علت استفاده از تخم‌مرغ در این مسابقه را حساسیت و ظرافت آن برشمرد و تاکید کرد: شرکت کنندگان باید سازه خاصی ساخته و تخم مرغ را به گونه ای در آن جاسازی می کردند که با سقوط سازه از ارتفاع مشخص (پرتاب حدودا ۱۰متر)، تخم مرغ از سازه خارج شده و کمترین آسیب را ببیند.

وی با بیان اینکه در این گونه مسابقات ابتکار و خلاقیت در ارائه ایده ای نو برای محافظت تخم مرغ و همچنین داشتن طرح فنی و مهندسی و از پیش طراحی شده به سالم ماندن تخم مرغ کمک می کند، خاطر نشان کرد: دانشجویان در این مسابقه روشی را طراحی کرده بودند که نحوه فرود تخم مرغ به گونه‌ای باشد که ضربه ناشی از برخورد باعث شکستگی آن نشود و برای این کار باید شتاب گرانش، زاویه پرتاب، وزن، ابعاد سازه و پارامترهای سطح تخم مرغ و زمین مورد بررسی قرار می‌گرفت.