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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

معاون دانشگاه پیام نور بوشهر:

دانشگاه پیام‌نور بوشهر رتبه نخست مسابقات چالش جاذبه را کسب کرد

دانشگاه پیام‌نور بوشهر رتبه نخست مسابقات چالش جاذبه را کسب کرد

بوشهر - معاون دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت: تیم دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر رتبه اول مسابقات علمی چالش جاذبه (نجات تخم مرغ) را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر، مهدی نامدارزادگان گفت: در حاشیه هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر استان بوشهر مسابقه دانشجویی چالش جاذبه، نجات تخم مرغ، با حضور دانشجویان دانشگاه‌های استان برگزار شد.

وی افزود: تیم دانشجویی پاسارگاد از دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر رتبه نخست این مسابقات را  کسب کرد. و تیم های دانشجوییEGG MAG از دانشگاه خلیج فارس و تیم پاسار گاد از دانشگاه پیام نور بوشهر موفق به کسب رتبه‌های دوم و سوم شدند.همچنین تیم egg mag از دانشگاه خلیج فارس امتیاز نخست ایده‌پردازی را کسب کرد و تیم خلیج فارس بالاترین امتیاز ساخت سازه را به دست آورد.

طاهره عزتی دبیر اجرایی این دوره از مسابقات درخصوص هدف اصلی از طراحی این مسابقات گفت: این مسابقات در دنیا برای کسب ایده‌هایی برای طراحی و ساخت سازه‌ها و مکانیزم هایی است که بتواند انسان را در ارسال و پرتاب کاوشگرها به سیاره های دیگر و همچنین به حداقل رساندن آسیب‌های وارد بر این کاوشگرها یاری کند.

عزتی علت استفاده از تخم‌مرغ در این مسابقه را حساسیت و ظرافت آن برشمرد و تاکید کرد: شرکت کنندگان باید سازه خاصی ساخته و تخم مرغ را به گونه ای در آن جاسازی می کردند که با سقوط سازه از ارتفاع مشخص (پرتاب حدودا ۱۰متر)، تخم مرغ از سازه خارج شده و کمترین آسیب را ببیند.

وی با بیان اینکه در این گونه مسابقات ابتکار و خلاقیت در ارائه ایده ای نو برای محافظت تخم مرغ و همچنین داشتن طرح فنی و مهندسی و از پیش طراحی شده به سالم ماندن تخم مرغ کمک می کند، خاطر نشان کرد: دانشجویان در این مسابقه روشی را طراحی کرده بودند که نحوه فرود تخم مرغ به گونه‌ای باشد که ضربه ناشی از برخورد باعث شکستگی آن نشود و برای این کار باید شتاب گرانش، زاویه پرتاب، وزن، ابعاد سازه و پارامترهای سطح تخم مرغ و زمین مورد بررسی قرار می‌گرفت.

کد مطلب 4164695

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