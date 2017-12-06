به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران مسابقه تئاتر بین الملل بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان برترین های این بخش را معرفی کرد.

هیئت داوران این بخش متشکل از اردشیر صالحپور، حمیدرضا نعیمی و هنینگ فن گاف پس از ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را به شرح زیر اعلام کرد:

در بخش موسیقی

تقدیر:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر از گروه موسیقی نمایش «نوازنده کوچک» از کشور کره جنوبی تقدیر کرد.

برگزیده:

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار این بخش تقدیم شد به «پائولو کولتا» برای موسیقی نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از ایتالیا

در بخش طراحی صحنه

تقدیر:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر از «بیانگ ووک چو» برای طراحی صحنه نمایش «نوازنده کوچک» از کره جنوبی تقدیر کرد.

برگزیده:

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار این بخش تقدیم شد به «روبرتا دوری بودو» برای طراحی صحنه نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از ایتالیا

در بخش بازیگری مرد

تقدیر:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر از بازیگران ذیل تقدیر کرد:

- «محمود تیموری» برای بازی در نمایش «من و در لجباز» از ایران

- «ابراهیم رحمانی» برای بازی در نمایش «بچه های خاکستری» از ایران

برگزیده:

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار این بخش تقدیم شد به «لوکا پاستور» برای بازی در نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از ایتالیا

در بخش بازیگری زن

تقدیر:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر از بازیگران ذیل تقدیر کرد:

- «مینووش رحیمیان» برای بازی در نمایش «ماه پیشونی» از ایران

- «میانگ کیم» برای بازی در نمایش «نوازنده کوچک» از کره جنوبی

- «ماریا فرانچسکا» برای بازی در نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از ایتالیا

برگزیده:

هیئت داوران در این بخش چشم امید به آینده دارد.

در بخش نمایشنامه نویسی

تقدیر:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر از «امید نیاز» برای نگارش نمایشنامه «بچه های خاکستری» از ایران تقدیر کرد.

برگزیده:

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار این بخش تقدیم شد به «تونیو دی نیتو» برای نگارش نمایشنامه «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از ایتالیا



در بخش کارگردانی

تقدیر:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر از «کیل جون لی» برای کارگردانی نمایش «نوازنده کوچک» از کره جنوبی تقدیر کرد.

برگزیده:

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار این بخش تقدیم شد به «تونیو دی نیتو» برای کارگردانی نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از ایتالیا



نمایش برگزیده

هیئت داوران به اتفاق آراء نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از کشور ایتالیا را با اهداء تندیس جشنواره به عنوان نمایش برگزیده مسابقه بین الملل بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی کرد.