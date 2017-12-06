بازسازی ۱۱۷۵ خانه مددجویان بهزیستی زلزله زده توسط سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی، امروز چهارشنبه در شورای مدیریت بحران شهرستان سرپل ذهاب که با حضور عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور و بازوند استاندار کرمانشاه برگزار شد، گفت: ۲۱ مهد کودک را با ۳۱ کانکس برای بچه های منطقه زلزله برپا کرده ایم.

وی افزود: ۲۰۶ کانکس را برای مددجویان نصب کرده ایم که از این تعداد ۷۶ کانکس به معلولان، ۱۹ کانکس به جانبازان می رسد و ۱۱۱ کانکس را در حوزه اجتماعی نصب کرده ایم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: فنی و حرفه ای ۱۲۰ کانکس را به ما قول داد که به دلیل استاندارد نبودن کانکس های آنها را تحویل نگرفتیم.

وی ادامه داد: ۱۱۸ معلول جدید نیز در حادثه زلزله غرب شناسایی کردیم که نوع و سطح معلولیت در حال تعیین است.

محسنی بندپی با بیان اینکه ۱۸ ضایعه نخاعی داشتیم که ۲ مورد فوت کردند، گفت: ۱۱ کودک که هر دو والدین آنهافوت شده شناسایی شدند. ۱۴ کودک فوت مادر و ۳۹ مورد فوت پدر را شناسایی کردیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دو مرکز توانبخشی سیار راه‌اندازی شده است که اقدامات فیزیوتراپی و توانبخشی را انجام می دهند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۱۱۷۵ منزل مسکونی نیاز به بازسازی کامل دارند که با قرارداد با سپاه پاسداران انجام خواهد شد. ۲ پایگاه اورژانس اجتماعی هم در منطقه راه اندازی کردیم.