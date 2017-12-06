شاه اردن: انتقال سفارت آمریکا به قدس تبعات وخیمی برای منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عبدالله دوم» پادشاه اردن به صورت تلفنی با «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این گفتگوی تلفنی در خصوص آخرین تحولات مربوط به مسأله انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی بحث و تبادل نظر کردند.

شاه اردن در این تماس تلفنی اعلام کرد: انتقال سفارت آمریکا به قدس می تواند تبعات وخیمی برای امنیت و ثبات منطقه داشته باشد.

گفتنی است، رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در تماس تلفنی با شاه اردن وی را در جریان تصمیمش برای انتقال سفارت واشنگتن به قدس اشغالی، گذاشته بود.