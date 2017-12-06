به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی گلمحمدی درباره قرعه تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا و همگروهی این تیم با الجزیره امارات، الاهلی عربستان و برنده بازی الغرافه قطر - پاختاکور ازبکستان، اظهار داشت: گروه سختی است. همگروهی با دو تیم الاهلی و الجزیره میتواند کارمان را سخت کند و گروه سختی خواهیم داشت، اما در نیمفصل دوم شرایط برای ما خوب خواهد شد. ما تیم را تقویت خواهیم کرد. هواداران تراکتورسازی مطمئن باشند که حرفهای زیادی برای گفتن خواهیم داشت.
وی افزود: همانند نیمفصل اول به هواداران نیاز داریم. آنها همواره در کنار ما بودند و انرژی مضاعفی به تیم دادند. در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز همانند لیگ چشم انتظار آنها هستیم تا نماینده شایستهای برای ایران باشیم و نتایج در خور نام ایران و تراکتورسازی بگیریم، امیدوارم در لیگ قهرمانان آسیا سربلند باشیم.
سرمربی تیم تراکتورسازی خاطرنشان کرد: در این یکی دو سال اتفاقات عجیب و غریبی در اطراف تراکتورسازی بود. خروج از این چالش سخت است، اما نشدنی نیست. در لیگ قهرمانان آسیا هم میتوانیم با یک بازیهای خوب، حمایت باشگاه و هواداران، کارهای بزرگی انجام بدهیم و از شأن و شخصیت تراکتورسازی دفاع کنیم.
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